Україна

Нова угода з українським хавбеком розрахована до 31 грудня 2025 року.

Динамо Київ офіційно оголосило про підписання нового контракту зі своїм центральним півзахисником Володимиром Шепелєвим.

26-річний українець пов'язав майбутнє з "біло-синіми", уклавши нову угоду до 31 грудня 2025 року.

Зазначимо, що Шепелєв є вихованцем академії київського Динамо.

З моменту свого дебюту за першу команду столичного клубу в лютому 2017 року Володимир провів 218 матчів у всіх турнірах, в яких він відзначився 6 голами та 19 асистами.

Портал Transfermarkt оцінює Шепелєва у 2 мільйони євро.