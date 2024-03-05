Нова угода з українським хавбеком розрахована до 31 грудня 2025 року.
Володимир Шепелєв, ФК Динамо Київ
05 березня 2024, 18:22
Динамо Київ офіційно оголосило про підписання нового контракту зі своїм центральним півзахисником Володимиром Шепелєвим.
26-річний українець пов'язав майбутнє з "біло-синіми", уклавши нову угоду до 31 грудня 2025 року.
Зазначимо, що Шепелєв є вихованцем академії київського Динамо.
З моменту свого дебюту за першу команду столичного клубу в лютому 2017 року Володимир провів 218 матчів у всіх турнірах, в яких він відзначився 6 голами та 19 асистами.
Портал Transfermarkt оцінює Шепелєва у 2 мільйони євро.