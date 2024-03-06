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Півзахисник повернувся на поле тренувальної бази Дніпра-1.

Центральний півзахисник Дніпра-1 Ігор Когут висловився щодо свого відновлення після важкої травми, якої він зазнав у жовтні минулого року, передає офіційний сайт клубу УПЛ.

Гравець поділився, що починає тренуватися індивідуально і вже два дні займається біговою роботою. Когут розповів, з чого складався процес його реабілітації.

"Після операції поїхав до Києва на відновлення до реабілітаційного центру. Велика подяка усім тамтешнім фахівцям. Спочатку були банальні найпростіші вправи: потрохи згинати та розгинати ногу – а потім вже була робота на зміцнення м'язів та зв'язок. По 4-5 годин на день треба було займатися. Спочатку було дещо важкувато, але потім звикаєш до такого", — сказав 27-річний українець.

З моменту перенесеної півзахисником операції минуло 4 місяці. Гравець відповів, коли можна очікувати його повернення на поле.

"Після операції минуло 4 місяці. Загалом, це дуже індивідуальне питання щодо термінів, залежить від організму. Гадаю, потребуватиму ще близько 1,5 місяці, може, трохи менше. Буду намагатися повернутися найскоріше – подивимось, як дозволить здоров'я", — заявив Когут.

Протягом свого відновлення Ігор дивився всі матчі Дніпра-1, а також кілька разів відвідував стадіони.

"Команда грала дуже добре і вийшла зі скрутної ситуації, в якій ми опинилися на початку сезону. Дуже тішуся за партнерів, які вийшли на перше місце. Зараз весняний футбол важкий, і будь-яка команда може у будь-якої відібрати очки. Звичайно, було велике бажання взяти 6 очок у перших двох матчах, але є 4. Добре, що переграли Оболонь, повернулися до перемог. Треба продовжувати в тому ж темпі", — зазначив він.

У наступному, 20 турі УПЛ, Дніпро-1 прийматиме Рух. Матч відбудеться у п'ятницю, 8 березня.