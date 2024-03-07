Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку дваддцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 7 березня та розпочнеться о 15:30.

Зоря та Минай розпочнуть програму двадцятого туру української Прем’єр-ліги матчем на стадіоні "Лiвий берег".

ЧЕТВЕР, 7 БЕРЕЗНЯ, 15:30. "ЛIВИЙ БЕРЕГ". ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — УПЛ ТБ

Обидві команди чудово розпочали 2024-й рік, здобули по чотири очки. Це якщо концентруватись на позитиві. Біда в тому, що концентруватися тільки на ньому складно – з огляду на те, що навіть з урахуванням такого “спурту” Зоря посідає лише дванадцяте місце, а Минай взагалі останній. Початок сезону був абсолютно катастрофічним і для тих, і для інших – тепер залишається лише вибиратися, ставлячись до кожної нової гри як до головної події у житті.

Обидві команди досягли прогресу завдяки спрощенню гри, переходу на суворий оборонний сценарій. Про Зорю найкраще говорить сумарна різниця забитих та пропущених у двох матчах нового року: 1:0. Минай забивав і пропускав більше, але в нього й у суперниках був віце-чемпіон. Любенович теж зробив гру обороннішою, хоча здавалося, що після Шарана це зробити неможливо. Желько перейшов на трійку центральних захисників, при тому, що “крайки” Корнійчук та Дмитрук також більш акцентовані на оборону.

Відповідно, можна чекати матчу з величезним ухилом у бік оборони – тим більше, що Минай нульова нічия точно влаштовує. Зорі грати злагоджено в обороні заважатиме дискваліфікація Жордана: захисник за півроку встиг стати незамінним гравцем команди. Що ж, то більше шансів побачити Боля: поки Ванат та Бражко потроху освоюються у статусі нових зірок УПЛ, третій топ-проспект молодіжки Динамо не може себе знайти у професійному футболі.

Приблизно те саме, але зі знижкою на рівень можна сказати і про Минай. Основний центральний півзахисник Сергій Петько теж не зіграє сьогодні через перебір карток, але, за логікою речей, Володимира Семотюка для того й орендували взимку у Кривбасі, щоб він грав, а не сидів у запасі. Також у Зорі буде відсутній Дмитро Мишньов, але він у новому році і так втратив місце в основі.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Минай може 30-й раз зіграти внічию в УПЛ.

Безвиграшна гостьова серія Минаю в Чемпіонаті триває 8 ігор: 3 нічиї та 5 поразок.

Безвпрограшна серія Зоря в Чемпіонаті триває 4 гри: перемога та 3 нічиї.

100-й матч у всіх турнірах може зіграти Роман Вантух (Зоря).

25-й гол в УПЛ може забити Вячеслав Чурко, 10-й – Ігор Кирюханцев (обидва — Зоря), Владислав Вакула (Минай).

Різні клуби Юрія Коваля можуть здобути 30-ту перемогу у всіх турнірах

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