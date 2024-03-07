Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку дваддцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 7 березня та розпочнеться о 18:00.

Рівненський Верес та Динамо продовжуватимуть програму двадцятого туру української Прем’єр-ліги матчем на стадіоні "Авангард" у Рівному.

ЧЕТВЕР, 7 БЕРЕЗНЯ, 18:00. "АВАНГАРД", РІВНЕ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ TV

Динамо під керівництвом Олександра Шовковського продовжує переможну ходу. Шість матчів – шість перемог, забивав киянам лише Металіст 1925 – який, щоправда, забивав в обох матчах, що входять до цієї “шістки”, але й отримав у них вісім м'ячів. Якщо Динамо грає добре, воно впевнено перемагає, знімаючи питання про переможця задовго до фінального свистка – але важливіше, що коли Динамо грає погано, воно все одно вичавлює перемогу. За Луческу такого не було, принаймні в останні півтора роки.

У такій ситуації навіть цікаво, що було б, якби Луческу пішов трохи раніше: у Динамо міг би і бути відрив, і факт представленості в Кубку України. Але про якісь наполеонівські плани говорити дуже рано. Динамо цими шістьма перемогами лише повернулося туди, де й має бути: у чемпіонську гонку. А випробувань попереду дуже багато.

Одна з них – відсутність на черговий матч футболіста, який за якийсь десяток ігор примудрився стати абсолютно незамінним. Володимира Бражка днями вперше викликали до збірної України: повністю заслужено зараз, треба було робити це, ще коли опорник грав у Зорі. Але якщо не станеться нічого екстраординарного, гра у вівторок проти колишньої команди стане для Бражка єдиним виступом за клуб у найближчі три тижні. Він “піймав” вже чотири жовті, остання з них була з Чорноморцем – і проти Вереса Володимир не зіграє.

І якось так склалося, що у команді з трьома правими захисниками, п'ятьма центрбеками, величезною кількістю опцій у середній лінії Бражку немає навіть номінального конкурента. Верес цим готовий скористатися: його швидкі атаки повинні проходити і крізь опорну зону.

Напевно, варто чекати на вихід вічного запасного Динамо: Олександра Андрієвського. Починаючи з літа 2018-го, коли він повернувся до Києва з тієї ж Зорі, Андрієвський вийшов у стартовому складі киян всього на 46 матчів чемпіонату – і лише на 6 ігор єврокубків. Він дуже універсальний, може закрити будь-яку з кількох позицій... Але, чесно кажучи, це може зробити не дуже добре. І його наявність у складі інтригує: тим, як він упорається з настановами колишнього партнера по команді – і тим, як його присутністю у складі спробує скористатися Верес.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Гольова гостьова клубна рекордна серія Динамо в УПЛ триває 31 матч – 70 голів. Пропускна серія Вересу в УПЛ продовжується 7 ігор – 13 голів. Переможна загальна серія Динамо в Чемпіонаті триває 6 матчів. Програшний серіал Вересу в Чемпіонаті триває 3 гри. 25-й гол в УПЛ може забити Владислав Ванат (Динамо). Динамо при Олександру Шовковському в гостьових матчах УПЛ ще не програвало у 8-ми матчах: 7 перемог та нічия.

ПОТОЧНА ФОРМА:

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ: