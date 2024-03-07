Україна

Півзахисник Руху прокоментував прийдешню гру проти Дніпра-1.

Львівський Рух у рамках дев’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги проведе гостьовий матч проти дніпровського Дніпра-1.

Захисник "жовто-чорних" Олексій Сич перед прийдешнім протистоянням поділився інформацією про настрій у роздягальні команди.

"Ми з хорошим та бойовим настроєм готуємось до гри з Дніпром-1. На нас очікує дуже цікавий поєдинок, адже Дніпро-1 — важкий суперник.

Зараз дніпряни очолюють турнірну таблицю чемпіонату України, але ми готові до таких матчів і зробимо все, аби здобути позитивний результат.

Непросто грати кілька матчів поспіль на виїзді, але ми вже звикли до такого режиму. Головне — правильно фізично відновитись та психологічно налаштуватись на наступну гру. Рух розібрав попередній матч проти Дніпра-1 і готовий до цієї зустрічі", — заявив бразильський виконавець.

Матч Дніпро-1 — Рух відбудеться 8 березня, о 13:00.