Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 7 березня 2024 року, 18:00.
Фото: УПЛ
07 березня 2024, 21:27
Динамо Київ у матчі із скандальним пенальті втратило очки на полі Вересу.
Команда Олександра Шовковського не втримала переможний рахунок через утручання VAR наприкінці гри.
Огляд матчу:
Верес — Динамо Київ 1:1
Голи: Мрвальєвич, 90+9 (пен.) — Волошин, 6
Верес: Когут — Морозко, Кучеренко, Жуліо Сезар, Шевченко (Вовченко, 87) — Шастал, Банада (Кухарук, 46), Кучеров, В. Шарай (Янаков, 60) — Гайдучик (Шестаков, 67), Мрвальєвич.
Динамо Київ: Бущан — Караваєв, Попов, Михавко, Дубінчак — Андрієвський, Шепелєв — Волошин (Беніто, 86), Шапаренко (Сирота, 90+2), Кабаєв (Дячук, 86) — Ванат.
Попередження: В. Шарай, Мрвальєвич, Когут, Сезар — Попов, Ванат, Бущан.