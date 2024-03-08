Дніпровський Дніпро-1 та Рух продовжуватимуть програму двадцятого туру української Прем’єр-ліги матчем на стадіоні "Дніпро-Арена" у Дніпрі.

Дніпро-1 продовжує чемпіонські перегони. Осічка з Минаєм неприємна, але не смертельна: Динамо, он, теж оступилося з командою із зони вильоту. Максимов поставив не видовищну, але ефективну гру, яка продовжує здобувати перемоги та відігравати відставання від Полісся із Кривбасом.

Питання саме в тому, на скільки вистачить віце-чемпіона – бо з нинішнім масштабом проблем навіть Оболоні вдалося перемогти ледве-ледве. У тому матчі Максимов випустив у стартовому складі чотирьох захисників. Сваток травмований і цього року не грав, а Сарапія довелося переводити в опорну зону через дискваліфікацію Бабенка. Потужний хід, Гвардіола так зі Стоунзом робив – але пару центрбеків там склали Кравець та Адамюк.

З такою лінією проти Квасниці, Клімчука та їхньої групи підтримки буде дуже складно. А ситуація така, що взагалі Сарапію можна залишатися десь там, де він і відіграв матч проти “пивоварів”. Бабенко відбув дискваліфікацію, але на нову нарвався Рубчинський. Нічого не вдієш, така вже доля оборонних команд: то один наривається на бан за картки, то другий.

Бабенко точно повернеться, але, можливо, Сарапію буде краще знову зіграти в центрі поля, поряд з ним – підміняючи вже Рубчинського. Набагато ймовірніше, звичайно, повернення до центру оборони, але хто тоді зіграє у півзахисті? З лавкою в Дніпра-1 все настільки погано, що з півзахисників у грі з Оболонню сиділи 18-річний Баденко, 19-річний Мельниченко – і так Максимов дозаявив двох воротарів.

Все це, втім, ніяк не скасовує факту, що з останніх 14 матчів команда виграла десять – і, зокрема, обіграла Рух на виїзді. У Дніпра-1 пара дірочок у складі, а у львівської команди просто дуже настабільний склад, у якому таких 18- та 19-річних половина основи. Без помилок біля своїх ворiт Рух навряд чи обійдеться, а Філіппов, здається, налагодив взаємодії з партнерами до потрібного рівня, щоб бути результативним.