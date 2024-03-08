Football.ua представляє прев'ю поєдинку двадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 8 березня та розпочнеться о 13:00.
Клімчук готується до битви / Фото: ФК РУХ
08 березня 2024, 08:00
Дніпровський Дніпро-1 та Рух продовжуватимуть програму двадцятого туру української Прем’єр-ліги матчем на стадіоні "Дніпро-Арена" у Дніпрі.
П'ЯТНИЦЯ, 8 БЕРЕЗНЯ, 13:00. "ДНІПРО-АРЕНА", ДНІПРО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА FOOTBALL HUB
Дніпро-1 продовжує чемпіонські перегони. Осічка з Минаєм неприємна, але не смертельна: Динамо, он, теж оступилося з командою із зони вильоту. Максимов поставив не видовищну, але ефективну гру, яка продовжує здобувати перемоги та відігравати відставання від Полісся із Кривбасом.
Питання саме в тому, на скільки вистачить віце-чемпіона – бо з нинішнім масштабом проблем навіть Оболоні вдалося перемогти ледве-ледве. У тому матчі Максимов випустив у стартовому складі чотирьох захисників. Сваток травмований і цього року не грав, а Сарапія довелося переводити в опорну зону через дискваліфікацію Бабенка. Потужний хід, Гвардіола так зі Стоунзом робив – але пару центрбеків там склали Кравець та Адамюк.
З такою лінією проти Квасниці, Клімчука та їхньої групи підтримки буде дуже складно. А ситуація така, що взагалі Сарапію можна залишатися десь там, де він і відіграв матч проти “пивоварів”. Бабенко відбув дискваліфікацію, але на нову нарвався Рубчинський. Нічого не вдієш, така вже доля оборонних команд: то один наривається на бан за картки, то другий.
Бабенко точно повернеться, але, можливо, Сарапію буде краще знову зіграти в центрі поля, поряд з ним – підміняючи вже Рубчинського. Набагато ймовірніше, звичайно, повернення до центру оборони, але хто тоді зіграє у півзахисті? З лавкою в Дніпра-1 все настільки погано, що з півзахисників у грі з Оболонню сиділи 18-річний Баденко, 19-річний Мельниченко – і так Максимов дозаявив двох воротарів.
Все це, втім, ніяк не скасовує факту, що з останніх 14 матчів команда виграла десять – і, зокрема, обіграла Рух на виїзді. У Дніпра-1 пара дірочок у складі, а у львівської команди просто дуже настабільний склад, у якому таких 18- та 19-річних половина основи. Без помилок біля своїх ворiт Рух навряд чи обійдеться, а Філіппов, здається, налагодив взаємодії з партнерами до потрібного рівня, щоб бути результативним.
ЦІКАВІ ФАКТИ ВІД УПЛ
Дніпряни забивають голи у всіх особистих зустрічах з рухівцями.
Гольовий серіал Дніпра-1 продовжується 8 ігор - 15 голів).
Безпрограшна гостьова серія Руху продовжується 3 матчі (перемога та 2 нічиї) і до повторення клубного рекорду ще одна гра.
Віталій Пономарьов проведе 33-й матч в УПЛ біля керма Руху, і стане новим тренером-рекордсменом жовто-чорних, випередивши Леоніда Кучука.
Різні клуби Юрія Максимова можуть зазнати 80-ї поразки у всіх турнірах, в тому числі 70-ї в УПЛ.
30-й гол в УПЛ може забити Олександр Філіппов (Дніпро-1).
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прогноз 2:1