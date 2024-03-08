Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку двадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 8 березня та розпочнеться о 18:00.

У рамках 20-го туру української Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Шахтарем та Колосом, яке пройде на домашньому стадіоні донецької команди.

ШАХТАР — КОЛОС П'ЯТНИЦЯ, 8 БЕРЕЗНЯ, 18:00. "АРЕНА ЛЬВІВ", ЛЬВІВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ Шахтар може готуватися до чергового матчу у чудовому настрої. Пара днів принесли “гірникам” відразу п'ять очок: спочатку гра з Кривбасом закінчилася перемогою, а потім нульова нічия з Олександрією перетворилася на 3:0 через кейс Калюжного, через неорганізованість усередині провінційного клубу. Мало того, ще й Динамо помилилося напередодні!

Але це ніяк не скасовує факт, що сьогодні Шахтар матиме дуже, дуже непростий матч. Колос начебто всю свою історію готується виключно до таких дуелей: проти грандів, з великою кількістю яскравих гравців в атаці. Жоден форвард команди з Ковалівки не забив більше одного (!!!) гола, зате відбивається команда просто чудово. Усього одинадцять пропущених голів Колоса цього сезону – найкращий результат у Європі.

Кажуть, що Кирилом Фесюном уже цікавляться європейські клуби. Дуже сумніваюся, що вони переглядали ігри Колоса, але самі статистичні показники – унікально хороші як для команди з восьмого місця – могли стати приводом взяти воротаря на олівець. При цьому Кирило – воротар перспективний, але не більше. Набагато важливіше, що Вишняк вибудовує навколо Фесюна три шари оборони. Створити багато моментів проти такої команди буде складно і Баєру, і Ліверпулю та Реалу.

При цьому важливо пам'ятати, що до гри проти чемпіона ця стіна підходить із важливою пробіною. Основний центральний захисник Валерій Бондаренко у попередньому турі спіймав четверту жовту і через це пропустить матч. При цьому Бондаренко в принципі опинився в Колосі тільки тому, що він орендований у Шахтаря, тож, ймовірно, його не було б у будь-якому випадку – але факт залишається фактом.

Цікаво, що запасний центральний захисник команди Кетелін Кукош поки що зіграв один матч в УПЛ – проти Шахтаря в першому колі, і є всі підстави вважати, що другий матч Кукоша теж буде проти чемпіона. Але й у чемпіона, м'яко кажучи, буде не оптимальний склад: Степаненко навіть до складу збірної не потрапив, тож у нього явно серйозно. І для контратакуючої моделі Колоса відсутність у суперника опорника – це максимально комфортні умови. Що, втім, не скасовує факту, що Шахтар просто сильніший.