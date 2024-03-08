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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 20-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють харківський Металіст 1925 та черкаський ЛНЗ.

Харківський Металіст 1925 та черкаський ЛНЗ зіграють поміж собою на стадіоні Лівий Берег у рамках двадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Віктор Скрипник, після поразки від закарпатського Миная (0:2), залучив до стартового складу Проценка до рамки воріт, тоді як Червак гратиме в центрі оборони, а Бичек розташується під парою нападників, у якій цього разу з Гармашем гратиме Борячук.

Олег Дулуб, на тлі перемоги над житомирським Поліссям (1:0), використав із перших хвилин Яшарі на правому фланзі атаки.

Металіст 1925: Проценко — Капінус, Імереков, Червак, Фарина — Габелок — Арі, Юрченко — Бичек — Борячук, Гармаш.

Запасні: Сидоренко, Мозіль, Жичиков, Безуглий, Обінайя, Вачіберадзе, Чирук, Дмитренко, Юсов, Фрімпонг.



ЛНЗ: Пеньков — Насонов, Саліху, Муравський, Каплієнко — Бар, Рибалка, Тілль — Яшарі, Молло, Г. Пасіч.

Запасні: Кучеренко, Дубовий, С. Шестаков, Олійник, Тищенко, Бойко, Хобленко, Прядун, Наумець, Тарасенко, Норенков, Стасюк.



Гра Металіст 1925 — ЛНЗ почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.