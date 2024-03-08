Україна

Другий матч п'ятничної частини двадцятого туру УПЛ був сповнений боротьби, а не забитих м'ячів.

Довкола харківського Металіста 1925 у поточному сезоні постійно відбуваються якісь рухи, однак від того команда себе легше точно не почуває. Поява на тренерському містку "жовто-синіх" такого досвідченого фахівця, як Віктор Скрипник, посеред зимового період віщувала певний прогрес. Однак дати результат одразу в керманича так і не вийшло, і в двох стартових турах другої частини сезону харків’яни поступались київському Динамо (2:4) та Минаю (0:2) відповідно.

Здобути бодай один заліковий бал під орудою Скрипника для Металіста 1925 випадала нагода вдень у п’ятницю, коли на арені Лівий Берег у столиці харків’яни зустрічались із черкаським ЛНЗ, який під орудою Олега Дулуба помітно прогресує в дебютному для себе сезоні "елітної" першості. Ще й на трансферному рикну "бузкові" нічогенько так пограли, тож віддалення від зони вильоту було ледь не обов’язковою частиною програми для них.

Допоки Дніпро-1 та Рух боролись із наслідками постійних повітряних тривог, у нашій грі відбувався доволі насичений перший тайм. Команди одразу висловили бажання боротись і збирали чималу кількість фолів через це, проте головний арбітр Сергій Задиран жодним чином не відпускав гру й контролював хід подій.

Ближче до середини першого тайму почали з’являтись перші гольові моменти, і майже всі вони ставали наслідками стандартних положень, тому й їхня кількість була незначною. Запам’ятався удар із штрафного від Гармаша, після якого Борячук невдало зіграв на добиванні в правий кут, а також цікавий розіграш від Муравського та Молло під завершення для Яшарі, але той поквапився з ударом на трибуни. І, знову ж таки, було чимало боротьби, і той-таки Молло лише дивом у сутичках проти Імерекова обійшовся без картки.

Після перерви боротьба тривала й надалі, і зрештою почали з’являтись картки з кишені арбітра. Щоправда, тільки жовтого кольору й у доволі помірній кількості. А ще були гольові моменти десь від завершення повної години ігрового часу й до самого фінального свистка. Пристрілки від Імерекова та Гармаша були лише зачином для подальшого цікавого розгортання подій.

На 76 хвилині Каплієнко пробивав із відскоку від подачі кутового з правого флангу в зоні перед штрафним і влучив у руку Імерекову. Арбітри трохи вагались, але таки призначили пенальті у ворота Металіста 1925, який потім спокійним ударом у правий кут реалізував Рибалка. Однак Сергію довго святкувати не доводилось, бо за кілька хвилин саме в його руку влучив м’яч, коли Габелок від лівого кута штрафного виконував подачу.

Як не дивно, це було також пенальті, і з позначки випала нагода відзначитись Юрченку, який пробив у центр воріт. То був чи не єдиний момент, коли Скрипник міг хоч трохи видихнути з полегшенням у цьому протистоянні — решта зустрічі йому відверто не сподобалась у виконанні власної команди. Але хоч не програли. Уперше за нового тренера.

У наступному турі харківський Металіст 1925 зіграє вдома проти львівського Руху, тоді як черкаський ЛНЗ прийматиме дніпровський Дніпро-1.Металіст 1925 — ЛНЗ 1:1Юрченко, 86 — Рибалка, 76Проценко — Капінус, Імереков, Червак, Фарина — Габелок — Арі, Юрченко (Обінайя, 89) — Бичек (Овусу, 81) — Борячук (Юсов, 81), Гармаш.Пеньков — Насонов, Саліху, Муравський, Каплієнко — Бар, Рибалка (Тарасенко, 90), Тілль (Шестаков, 46) — Яшарі (Олійник, 73), Молло (Хобленко, 58), Г. Пасіч.Попередження: Юрченко — Бар, Рибалка, Насонов, Хобленко, Шестаков