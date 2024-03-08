Україна

Керманич Дніпро-1 висловився про поєдинок із Рухом.

Головний тренер Дніпра-1 Юрій Максимов прокоментував результат матчу 20 туру УПЛ проти Руху, передає офіційний сайт дніпрян.

Максимов відповів, наскільки тривоги сьогодні заважали грати його підопічним.

"Це вже другий такий матч, коли нам доводиться грати по три-чотири тайми або періоди. З Минаєм теж так було, коли тільки вийшли, розігрілися, а треба знову йти у роздягальню. Але це такий зараз футбол. У нас йде війна і ми під це можемо тільки підлаштовуватися. У нас не одна перерва була, а чотири тайми зіграли. Треба було далі продовжувати грати, контролювали гру, а не вантажили вперед. Команді треба було вести свою гру", — заявив він.

Керманич дніпрян пояснив, чому команда невпевнено почала гру.

"Було стандартне положення, пропустили гол, як кажуть, забили самі собі, а потім вже треба було відіграватися. Десь поспішали, хоча і контролювали гру, але м'яч не ліз у ворота суперника", — сказав Максимов.

Він також зазначив, що Дніпро-1 навряд проведе контрольний поєдинок під час перерви на матчі збірних.

"Який контрольний матч, коли у нас люди роз'їдуться по збірним, і п'ять юнаків сидять на лавці? Нам би своїх зберегти", — пояснив головний тренер дніпрян.

Нагадаємо, Дніпро-1 мінімально поступився Руху вдома через автогол Сарапія.