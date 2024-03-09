Football.ua представляє прев'ю поєдинку двадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 9 березня та розпочнеться о 18:00.
Бандейра у чудовому настрої / Фото: ФК КРИВБАС
09 березня 2024, 07:45
У рамках 20-го туру української Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Кривбасом та Оболонню, яке пройде на домашньому стадіоні криворiзької команди.
КРИВБАС — ОБОЛОНЬ
СУБОТА, 9 БЕРЕЗНЯ, 18:00. ГІРНИК, КРИВИЙ РІГ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ
Оболонь добре розпочала 2024-й, нехай результати про це й не кажуть. Повністю виграний саме за грою матч із Чорноморцем і рівна гра з Дніпром-1 дають зрозуміти, що “пивовари” боротимуться за виживання до кінця. Але лише за хорошу гру балів не дають, а результати Оболоні скромні: один бал у двох матчах. Навіть Минай та Верес, команди із зони прямого вильоту, за цей час не відстали, а Зоря взагалі включила форсаж.
Отже, доведеться боротися за очки у матчах із явними фаворитами – тим більше, що Оболонь це вміє, вона цього сезону перемагала й Динамо, й Дніпро-1. Кривбас проводить чудовий сезон, але минулого туру він отримав аперкот у щелепу. Поразка від Шахтаря – одна проблема, факт п'яти пропущених – друга, дискваліфікація Іліча – третя.
Ілiч – найважливіший гравець Кривбасу у центрі поля. Про якусь рівноцінну йому заміну і не йдеться – швидше про перебудову гри на один матч, на пошук прихованих лідерів. Але взагалі, пора вже Твердохлібу дебютувати у стартовому складі: у Миная його перекуповували явно не для сидіння на лавці. І, звичайно, Єгор сильніший за практично всіх гравців Оболоні – просто по тому, що вміє на полі. Кривбас має вигравати, у разі осічки жодна відсутність лідера не стане виправданням.
ЦІКАВІ ФАКТИ ВІД УПЛ
Оболонь може зазнати 10-ї поразки в УПЛ.
10-й гостьовий матч Оболоні в УПЛ.
Безвиграшна серія Оболоні триває в Чемпіонаті 8 ігор: 3 нічиї та 5 поразок.
Гольова серія Кривбаса в Чемпіонаті триває 5 ігор – 10 голів.
Безгольовий гостьовий серіал Оболоні в УПЛ продовжується 222 хвилини.
Воротар Кривбаса Андрій Кліщук з початку Чемпіонату виступає без замін.
Підопічні Юрія Вернидуба з різних клубів УПЛ можуть у всіх турнірах зазнати 110-ї поразки або 80-й раз зіграти внічию.
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прогноз 2:1