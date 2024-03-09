Оболонь добре розпочала 2024-й, нехай результати про це й не кажуть. Повністю виграний саме за грою матч із Чорноморцем і рівна гра з Дніпром-1 дають зрозуміти, що “пивовари” боротимуться за виживання до кінця. Але лише за хорошу гру балів не дають, а результати Оболоні скромні: один бал у двох матчах. Навіть Минай та Верес, команди із зони прямого вильоту, за цей час не відстали, а Зоря взагалі включила форсаж.

Отже, доведеться боротися за очки у матчах із явними фаворитами – тим більше, що Оболонь це вміє, вона цього сезону перемагала й Динамо, й Дніпро-1. Кривбас проводить чудовий сезон, але минулого туру він отримав аперкот у щелепу. Поразка від Шахтаря – одна проблема, факт п'яти пропущених – друга, дискваліфікація Іліча – третя.

Ілiч – найважливіший гравець Кривбасу у центрі поля. Про якусь рівноцінну йому заміну і не йдеться – швидше про перебудову гри на один матч, на пошук прихованих лідерів. Але взагалі, пора вже Твердохлібу дебютувати у стартовому складі: у Миная його перекуповували явно не для сидіння на лавці. І, звичайно, Єгор сильніший за практично всіх гравців Оболоні – просто по тому, що вміє на полі. Кривбас має вигравати, у разі осічки жодна відсутність лідера не стане виправданням.