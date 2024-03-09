У рамках 20-го туру української Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Чорноморцем та Ворсклою, яке пройде на домашньому стадіоні одеської команди.

СУБОТА, 9 БЕРЕЗНЯ, 13:00. "ЧОРНОМОРЕЦЬ", ОДЕСА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Недільну програму УПЛ розпочинають команди, які зависли в середині таблиці – і цим незадоволені.

Ворскла та Чорноморець – четверта та п'ята команда України за сумою набраних очок за всю історію чемпіонатів. Причому на третьому місці Дніпро, яке, звичайно, нічого не набиратиме ще, як мінімум, кілька років. Загалом, обидві команди звикли ставитися до місця у вищій лізі, як до чогось самоочевидного – і мірою успіху довго вважали саме участь у єврокубках. До речі, обидві команди вигравали Кубок України, чого так і не встиг досягти Дніпро.

А зараз обидві команди переживають період лихоліття. Пiдсилення було дуже слабким, перша частина сезону – теж, і визнані, скажімо так, майже гранди голодними очима стежили за тим, як місця нагорі ділять нувориші: Рух, Полісся, новий Кривбас. Початок року теж оптимізму не сприяє: Ворскла вже програла Зорі, Чорноморець взагалі мав набирати 0 очок у двох матчах – дуже пощастило здобути нічию з Оболонню.

При цьому всі ми розуміємо, що сім очок у боротьбі за єврокубки за 10-11 турів до кінця – це взагалі не відставання, Ворскла буквально минулого сезону відіграла більше. Тому перемога над явно кризовим суперником (а так ставитись до суперника є багато підстав і у Ворскли, і у Чорноморця) поверне переможця у гонку. Полісся точно почало рік гірше за і тих, і інших.

Ворскла виглядає значно міцніше, ніж Чорноморець: у неї й пiдсилення таки було, і вистрілити вже встигло. Мякушко чудовим дублем приніс перемогу над Вересом. Але так “вистрілити” ще й проти Чорноморця йому буде важче: Кане, лідер команди протягом багатьох років, дискваліфікований за перебір карток. А Чорноморець тим часом посилився сам: Альваренга має додати різноманітності одеському півзахисту. Питання лише у тому, чи встигнуть його підготувати саме до сьогоднішньої гри? Про трансфер оголосили в п'ятницю...

Загалом, матч планується цікавий.