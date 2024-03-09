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Голкіпер Руху прокоментував перемогу над Дніпром-1.

Львівський Рух у двадцятому турі української Прем’єр-ліги здобув перемогу на полі дніпровського Дніпра-1.

Дніпро-1 — Рух 0:1 Відео голу та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри воротар "жовто-чорних" Дмитро Ледвій прокоментував успіх власної команди.

"Дуже хороша гра проти поточного лідера УПЛ. Дніпро-1 — сильний суперник. Повітряні тривоги внесли свої корективи до цього поєдинку, але нам удалось дотерпіти та здобути позитивний результат.

Якщо чесно, то досить важко, коли матч тричі переривається, перш за все —важко у ментальному плані налаштуватись на гру.

Рух добре провів цей матч та заслужено переміг. Ці три очки здобула команда, а не я один, тож не хотів би говорити про свою гру. Усі ми задоволені перемогою, адже в першому колі поступились Дніпру-1 через власні помилки.

Сьогодні ми їх виправили та взяли реванш. Важливо було якісно діяти на полі, адже дніпрянам не потрібно багато моментів щоб забити. Та Рух якісно відіграв і зумів вибороти перемогу", — заявив український виконавець.

У наступному турі львівський Рух проведе гостьовий матч проти харківського Металіста 1925.