Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 8 березня 2024 року.

Дніпро-1 поступився Руху у домашньому матчі 20 туру української Прем'єр-ліги через автогол Сарапія.

Гості вийшли вперед вже на 5-й хвилині зустрічі, коли захисник господарів поля плечем випадково зрізав м'яч у напрямку дальної стійки. Відігратися у поєдинку, що через повітряні тривоги тривав понад 4 години, дніпряни так і не зуміли.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Дніпро-1 — Рух у 20-му турі УПЛ-2023/24:

Дніпро-1 — Рух 0:1

Гол: Сарапій, 5 (автогол)



Дніпро-1: Волинець — Є. Пасіч, Адамюк, Сарапій, Мірошніченко — Бабенко — Гуцуляк, Піхальонок, Очеретько, Горбунов (Ківінда, 51) — Філіппов.



Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Дідик (Холод, 57), Роман — Пастух, Підгурський, Притула — Квасниця (Руніч, 63), Климчук (Карабін, 57), Плюман (Лях, 63).



Попередження: Гуцуляк, Очеретько — Холод