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Форвард Руху прокоментував перемогу над Дніпром-1.

У двадцятому турі української Прем’єр-ліги львівський Рух здобув перемогу на полі дніпровського Дніпра-1.

Дніпро-1 — Рух 0:1 Відео голу та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри нападник "жовто-чорних" Юрій Климчук прокоментував успіх власної команди.

"У нас є відчуття команди й ми граємо один за одного. Як неодноразово казали Віталій Пономарьов, я та інші гравці наше завдання — перемагати в кожному матчі й неважливо, із ким ми граємо.

Перед грою команда отримала установку з перших хвилин тиснути на суперника, не створювати вільні зони для дніпрян, а пресингувати їх. Думаю, ранній гол став закономірним підсумком наших дій на полі.

Складно грати, коли є стільки повітряних тривог. Водночас хочу подякувати нашим військовим за можливість грати у футбол. Ми цінуємо їхню роботу та хочемо, у тому числі, присвятити цю перемогу всім захисникам.

Зараз важкий для країни час і вони роблять все можливе для того, щоб всі українці були у безпеці. Кожен з нас намагається підтримати воїнів та робити все від себе можливе для наближення нашої спільної Перемоги над агресором.

Якщо ж говорити про вплив повітряних тривог на матч, то після кожного разу потрібно заново розминатись, м’язи стають холодними, тож це необхідно, аби якісно стартувати і не отримати ушкодження. Ми впорались із цими викликами та заслужено перемогли.

Ми готувались до поєдинку з Дніпром-1 та вивчили всі слабкі та сильні сторони нашого суперника. Сьогодні ми виконали всі тренерські установки, якісно зіграли та перемогли", — заявив український виконавець.

У наступному турі львівський Рух проведе гостьовий матч проти харківського Металіста 1925.