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Захисник Руху прокоментував перемогу над Дніпром-1.

Напередодні в двадцятому турі української Прем’єр-ліги львівський Рух здобув перемогу на полі дніпровського Дніпра-1.

Дніпро-1 — Рух 0:1 Відео голу та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "жовто-чорних" Роман Дідик прокоментував успіх власної команди.

"Другу гру поспіль ми граємо "на нуль" і це — хороший результат. Рух добре сьогодні діяв проти Дніпра-1, заслужено переміг і у нас є всі шанси поборотись за свою мрію.

Швидкий м’яч нам дуже допоміг, адже далі дніпрянам доводилось розкриватись, а ми шукали свої шанси у контратаках. Загалом, Рух продемонстрував більше бажання перемогти.

У нас чудова атмосфера у команді. Усі задоволені як результатом, так і тим, як ми граємо та нашим становищем у турнірній таблиці. Сподіваємось, що ми продовжимо регулярно набирати очки і здобувати позитивні результати", — заявив український виконавець.

У наступному турі львівський Рух проведе гостьовий матч проти харківського Металіста 1925.