Захисник Руху прокоментував перемогу над Дніпром-1.
Роман Дідик, Getty Images
09 березня 2024, 08:39
Напередодні в двадцятому турі української Прем’єр-ліги львівський Рух здобув перемогу на полі дніпровського Дніпра-1.
Дніпро-1 — Рух 0:1 Відео голу та огляд матчу УПЛ
Після завершення гри захисник "жовто-чорних" Роман Дідик прокоментував успіх власної команди.
"Другу гру поспіль ми граємо "на нуль" і це — хороший результат. Рух добре сьогодні діяв проти Дніпра-1, заслужено переміг і у нас є всі шанси поборотись за свою мрію.
Швидкий м’яч нам дуже допоміг, адже далі дніпрянам доводилось розкриватись, а ми шукали свої шанси у контратаках. Загалом, Рух продемонстрував більше бажання перемогти.
У нас чудова атмосфера у команді. Усі задоволені як результатом, так і тим, як ми граємо та нашим становищем у турнірній таблиці. Сподіваємось, що ми продовжимо регулярно набирати очки і здобувати позитивні результати", — заявив український виконавець.
У наступному турі львівський Рух проведе гостьовий матч проти харківського Металіста 1925.