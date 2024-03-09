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Керманич Дніпра-1 прокоментував поразку від Руху.

Напередодні в двадцятому турі української Прем’єр-ліги дніпровський Дніпро-1 мінімально поступився львівському Руху на власному полі.

Дніпро-1 — Рух 0:1 Відео голу та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер СК Юрій Максимов прокоментував виступ власної команди.

"Це вже другий такий матч, коли нам доводиться грати по три-чотири тайми або періоди, називайте як хочете. Із Минаєм теж так було, коли тільки вийшли, розігрілись, а треба знову йти до роздягальні. Але це такий зараз футбол. У нас йде війна і ми під це можемо тільки підлаштовуватися.

На початку матчу в суперників було стандартне положення — із нього пропустили гол. Як кажуть, забили самі собі, а потім вже треба було відіграватись. Десь поспішали, хоча і контролювали гру, але м’яч не ліз у ворота суперника.

У нас не одна перерва була, а чотири тайми зіграли. Треба було далі продовжувати грати, контролювали гру, а не вантажили вперед. Команді треба було вести свою гру.

Контрольні матчі під час перерви на збірні? Які контрольні матчі, коли в нас люди роз’їдуться по збірним, а вже зараз п’ять юнаків сидять на лавці? Нам би своїх зберегти.

На жаль, футбол — травматичний вид спорту. Хлопці — Сваток, Третьяков, Когут та інші — зараз на лікуванні. Коли вони будуть готові, тоді й будуть грати", — заявив український фахівець.

У наступному турі дніпровський Дніпро-1 проведе гостьовий матч проти черкаського ЛНЗ.