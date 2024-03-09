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Півзахисник Дніпра-1 прокоментував поразку від Руху.

У двадцятому турі української Прем’єр-ліги напередодні дніпровський Дніпро-1 мінімально поступився львівському Руху на власному полі.

Дніпро-1 — Рух 0:1 Відео голу та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник СК Олександр Піхальонок прокоментував виступ власної команди.

"Не можу сказати, що два тайми прямо так сильно відрізнялись один від одного. У нас були моменти й у першому, і в другому таймі, але м’яч сьогодні не залітав у ворота. У мене був дуже хороший момент, але я його не реалізував. Так склалася гра, що ми пропустили і не забили.

До сирен звикнути неможливо. Під час тривоги триває павза мінімум хвилин 20-30, під час чого ми охолоджуємось, і потім знову змушені йти на розминку. Виходить, що ми вдома граємо по чотири-п’ять годин один матч, тож ні, до цього звикнути неможливо.

Сьогодні не вдалось забити, але це футбол, таке трапляється. Так, десь ось-ось повинні були забити, проте то з порожніх воріт м’яч виб’ють, чи ще щось. Це все — складові футболу. Таке трапляється, але, на жаль, через це ми сьогодні програли.

Для мене це честь і гордість представляти нашу Україну на євроарені. Буду намагатися на всі сто відсотків використати свій шанс. Треба проходити далі й виходити на Євро", — заявив український виконавець.

У наступному турі дніпровський Дніпро-1 проведе гостьовий матч проти черкаського ЛНЗ.