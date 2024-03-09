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Півзахисник Зорі прокоментував перемогу над Минаєм.

Луганська Зоря в рамках двадцятого туру української Прем’єр-ліги в домашньому матчі переграла закарпатський Минай.

Зоря — Минай 2:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Півзахисник "мужиків" Олександр Яцик після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Переграти Минай удалось за рахунок командних дій. Ми ретельно розібрали гру суперника. Мотивації в нас, щоб здобути перемогу, було достатньо. У турнірній таблиці самі знаєте, де ми перебуваємо, тому ми хотіли лише перемогти.

Минай добре виглядав у цих стартових трьох зустрічах, тож ці 4 очки футболісти з Ужгорода точно заслужили.

Тренерський штаб просив нас забити перший гол якнайшвидше. Ми мали взяти гру під свій контроль.

Не сподобалось у цьому матчі, хіба що, поле. Газон дуже м’який, а під кінець зустрічі він став ще гіршим.

Герреро? Я не знаю, як йому не вдалось досі забити. Він дуже старанний футболіст. Поки що йому не все вдається після зими, але, думаю, що в наступних іграх він зможе забити.

У п’ятницю ми мали відновлювальне тренування. Потім уже готуватимемося до поєдинку проти Динамо, який відбудеться вже у вівторок.

Звичайно, що в Зорі є шанси перемогти. М’яч — круглий, а поле — рівне", — заявив український виконавець.

У наступному турі луганська Зоря зіграє вдома проти київського Динамо.