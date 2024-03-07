Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 7 березня 2024 року, 15:30.

Луганська Зоря у матчі двадцятого туру української Прем'єр-ліги на своєму полі обіграла закарпатський Минай (2:0).

Перемогу команді Юрія Коваля принесли забиті м'ячі у виконанні Антюха та Бугая.

Після 17 ігор Зоря набрала 19 очок і піднялася на 11 місце у турнірній таблиці УПЛ, а у Миная 10 балів та останній рядок.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Зоря — Минай у 20-му турі УПЛ-2023/24:

Зоря — Минай 2:0

Голи: Антюх, 18, Бугай, 73.

Зоря: Сапутін — Бутко, Боль, Батагов, Рейс (Вантух, 76) — Башич, Яцик — Антюх (Горбач, 67), Чурко (Мічін, 76), Кирюханцев (Бугай, 67) — Герреро (Слесар, 80).

Минай: Кемкін — Дмитрук (Кораблін, 46), Чуєв (Кисиль, 82), Нємчанінов, Прокопчук, Корнійчук — Вітенчук, Семотюк (Гунічев, 70) — Ременяк (Матюшенко, 70), Устименко (Демиденко, 82), Вакула.

Попередження: Вітенчук, Семотюк, Корнійчук.