Україна

Досвідчений голкіпер допомагає Олександрії боротись за виживання.

Український ворота Микита Шевченко нині захищає кольори Олександрії, тоді як за його плечима залишився досвід виступів у складі рідного донецького Шахтаря, Маріуполя (тоді — Іллічівець), луганської Зорі та львівських Карпат.

У дев’ятнадцятому турі 31-річний виконавець уберіг команду Руслана Ротаня від пропущених м’ячів у нічийному матчі саме проти луганської Зорі на стадіоні Ніка (0:0).

Олександрія — Зоря 0:0 Огляд матчу УПЛ

Як згодом з’ясувалось, цей "сухий" поєдинок став для досвідченого воротаря 50 подібним у рамках "елітного" дивізіону.

За Зорю Шевченко не пропускав у 34 зустрічах, у Шахтарі та Карпатах подібне траплялось із ним по одному разу, тоді як в Олександрії це була вже 14 подібна зустріч у 28 зіграних матчах.

Окрім цього, Микита повторив показник колишнього гравця "поліграфів" Тараса Чопика — 14 "сухих" ігор за 42 матчі в клубі.

Лідер Олександрії за кількістю матчів без пропущених голів — Юрій Паньків (39 поєдинків із 131 загалом проведених).

Наступний матч Олександрія проведе в гостях у житомирського Полісся.