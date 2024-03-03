Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 3 березня 2024 року, 15:30.

У поєдинку 19 туру української Прем'єр-ліги Олександрія на своєму полі поділила очки з луганською Зорею.

Матч закінчився із рахунком 0:0. При цьому з 72 хвилини команда Юрія Коваля грала у меншості після вилучення Джордана, який отримав другу жовту картку.

Після 18 ігор Олександрія набрала 18 очок і посідає 11 місце в УПЛ, а у Зорі 16 балів та 12 рядок.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Олександрія — Зоря у 19-му турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Олександрія — Зоря 0:0

Олександрія: Шевченко — Копина, Логінов, Кампуш, Мартинюк — Калюжний (Сігеєв, 77), Михайленко, Ковалець — Калітвінцев (Джевані, 78), Кулаков (Де, 77), Шулянський (Бєляєв, 66).

Зоря: Сапутін — Бутко, Джордан, Батагов, Рейс (Вантух, 81) — Башич, Яцик — Кирюханцев (Боль, 90+3), Чурко (Мишньов, 66), Бугай (Антюх, 65) — Герреро.

Попередження: Логінов, Кампуш — Джордан, Герреро.

На 72-й хвилині був вилучений Джордан (Зоря) (друге попередження).