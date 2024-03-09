Україна

Керманич Ворскли висловився про мінімальну перемогу над Чорноморцем у матчі УПЛ.

У рамках 20-го туру української Прем'єр-ліги полтавська Ворскла здобула мінімальну перемогу над одеським Чорноморцем завдяки єдиному голу Андрія Бацули.

Виконуючий обов'язки головного тренера "зелено-білих" Сергій Долганський поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Гра була дуже напруженою, більше емоційною. Знали, як грає Чорноморець. Це пресинг на чужій половині поля, дуже інтенсивна гра — ми до цього готувалися.

Думаю, гра нам давалася. Можливо, десь просіли в середині другого тайму. Чорноморець мав кілька небезпечних моментів. А так у загальному ми контролювали гру. Були дуже гарні моменти біля воріт Чорноморця, які ми могли використовувати.

Не знаю, чи заслуговували на переможний гол, але нехай це буде для нас авансом. Ця перемога дуже важлива для впевненості нашої команди. Бо в попередніх двох матчах більше грали на емоціях – це нам заважало. Перемоги приносять впевненість. Більше звертатимемо увагу на якість гри", — сказав Долганський у коментарі для УПЛ ТБ.

У наступному турі одеський Чорноморець прийматиме рівненський Верес, тоді як полтавська Ворскла навідається до Олександрії.