Україна

Команда Романа Григорчука не знає смаку перемог уже три матчі чемпіонату поспіль.

Двадцятий тур української Прем’єр-ліги розігрувався за доволі незвичним розкладом, і в підсумку вийшло так, що мав завершуватись уже в суботу одразу трьома вельми цікавими протистоянням. Події розпочинались у прифронтовій Одесі, де через трагічні події останніх днів питання присутності вболівальників на трибунах стадіону Чорноморець навіть не обговорювалось. Хоча однойменний місцевий клуб дуже намагався цьому посприяти.

І недарма. Колективу Романа Григорчука звітного дня доводилось приймати на власному полі полтавську Ворсклу. Пікантності цьому протистоянню додавав той факт, що поміж командами було всього три очки дистанції, але фактично вони перебували по різні боки від екватора турнірної таблиці. При цьому що "моряки", що підопічні Сергія Долганського, були рівновіддалені від зони єврокубків та зони вильоту відповідно.

Певні питання викликала гра Чорноморця на перших хвилинах цього протистояння, бо в одеситів доволі легко забирали м’ячі, і якби не помилки Ворскли в обороні на рівному місці, то могли б бути дуже серйозні проблеми. Хоча, у "моряків" був лише один реально небезпечний момент у першому таймі, коли Авагімян на швидкості ввійшов до лівого флангу штрафного на вгатив повз ближню дев’ятку.

Решту ж ігрового часу полтавці були куди більш гострими, і особливу увагу викликало в нас падіння Ковталюка на лівому фланзі штрафного в боротьбі проти Гучека на 13 хвилині, яке точно не обійшлось без контакту поміж гравцями, але арбітри вирішили покарати саме нападника за нібито симуляцію. Таке собі рішення, дискусійне.

Що ж до ігрових моментів, то футболісти Долганського зусиллями Мякушка на лівому фланзі створили кілька дуже цікавих варіантів до перерви, проте на завершення їм знову чогось не вистачало. Решту ж часу команди просто боролись одна проти одної й геть не завжди в межах дозволеного — тайм завершувався розбитою головою Бацули за підсумком боротьби в повітрі проти Ієде в центрі поля.

Григорчук у перерві дійшов до висновку, що Самсон своє навоював за перший тайм, тож молодий Присяжнюк був покликаний на вістрі атаки для того, аби ця гра нарешті зрушила з місця на користь його команди. Партнери активно шукали юного нападника та й загалом створювали достатню кількість гольових моментів. Проте знову давались у знаки помилки господарів у захисті, тож як не вони загострювали ситуацію, так суперники це з легкістю робили.

Звичайно, на плечах Степанюка та Мякушка, бо на кого ще покладатись за відсутності Кане? До речі, теж цікавий момент, чому лідер атаки команди Догланського на цю гру не потрапив навіть до заявки. І хоча посеред другого тайму команди атакували в обидва боки з дійсно вражаючими обертами, завершення матчу видавалось доволі спокійним, аж допоки з лівого флангу штрафного не вирішив виконати подачу на дальню стійку Бацула.

Тоді, на 89 хвилині, м’яч несподівано полетів в напрямку партнера Андрія, а прямо в сітку за комірець воротарю, після чого Григорчуку залишалось лише знизувати плечима. Його команда знову не досягла бажаного в атаці, хоча й мала моменти. Навіть тоді, коли вже пропустила, а до завершення гри залишались лічені секунди. Але Штогрін із кількох метрів до воріт завершив подачу Брагару з лівого флангу ударом повз ближню стійку. Отже, третій матч поспіль без перемог "моряків".

У наступному турі одеський Чорноморець прийматиме рівненський Верес, тоді як полтавська Ворскла навідається до Олександрії.Чорноморець —0:1Бацула, 89Варакута — Бадібанга, Салюк, Гучек, Брагару — Кузик (Зе, 83), Васильєв, Авагімян — Бойчук (Альваренга, 82), Ієде (Присяжнюк, 46), Штогрін.Ісенко — Крупський (Галас, 89), Пердута, Хрипчук, Бацула, Корнієнко — Степанюк, Челядін, Сіссоко, Мякушко — Ковталюк.Попередження: Ієде, Штогрін, Авагімян — Ковталюк