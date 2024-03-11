Україна

Невдалий старт другої половини сезону від житомирського колективу.

Юрій Калітвінцев самостійно пішов у відставку з посади головного тренера житомирського Полісся. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

55-річний фахівець очолив житомирчан 15-го червня 2021 року. Під його керівництвом команда перемогла у Першій лізі України в сезоні-2022/23. Наразі Полісся посідає п'яте місце у турнірній таблиці УПЛ, набравши 33 пункти після 20 зіграних турів.

Зазначимо, що "зелено-жовті" не можуть виграти у шести матчах поспіль в рамках УПЛ. Востаннє Полісся під керівництвом Юрія Калітвінцева здобував перемогу 11 листопада минулого року у матчі з Металістом 1925 (2:1).

Виконувати обов'язки головного тренера Полісся до кінця сезону буде Сергій Шищєнко, який до недавнього часу очолював лідера Другої ліги України Звягель.