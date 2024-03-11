Зміни на тренерському містку житомирського колективу.
Буткевич та Калітвінцев, Полісся
11 березня 2024, 17:17
Президент житомирського Полісся Геннадій Буткевич прокоментував відставку Юрія Калітвінцева з посади головного тренера клубу. Його цитує офіційний сайт "зелено-жовтих".
"Юрій Миколайович Калітвінцев прийняв рішення самостійно піти у відставку. Це було надважке для нього рішення, так само і для мене — погодити його.
Юрій Калітвінцев — людина, яку я надзвичайно поважаю. З кожним роком нашої співпраці ця повага ставала тільки сильнішою. У нас сформувалися тісні і довірчі стосунки, які я дуже ціную і ніколи не забуду того, що він зробив для футбольного клубу Полісся.
Зізнаюся — дуже важко сприйняв відставку тренера. Найскладніше для мене — це розлучатись з людьми. Тому для мене зараз дуже складний момент. Разом з Юрієм Калітвінцевим ми пройшли довгий і складний шлях.
Взагалі за весь період нашої співпраці він завжди знаходив розумні рішення та достойно справлявся з усіма труднощами. Але зараз, за його словами, він відчуває втому і не може підвести команду, тому рішення про відставку Юрія Миколайовича одне з найскладніших, як для нього так і для мене", — заявив Буткевич.
Раніше повідомлялося, хто саме замінить Калітвінцева на посаді головного тренера Полісся.