Україна

Зміни на тренерському містку житомирського колективу.

Президент житомирського Полісся Геннадій Буткевич прокоментував відставку Юрія Калітвінцева з посади головного тренера клубу. Його цитує офіційний сайт "зелено-жовтих".

"Юрій Миколайович Калітвінцев прийняв рішення самостійно піти у відставку. Це було надважке для нього рішення, так само і для мене — погодити його.

Юрій Калітвінцев — людина, яку я надзвичайно поважаю. З кожним роком нашої співпраці ця повага ставала тільки сильнішою. У нас сформувалися тісні і довірчі стосунки, які я дуже ціную і ніколи не забуду того, що він зробив для футбольного клубу Полісся.

Зізнаюся — дуже важко сприйняв відставку тренера. Найскладніше для мене — це розлучатись з людьми. Тому для мене зараз дуже складний момент. Разом з Юрієм Калітвінцевим ми пройшли довгий і складний шлях.