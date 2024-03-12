Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 21-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють черкаський ЛНЗ та дніпровський Дніпро-1.

Черкаський ЛНЗ та дніпровський Дніпро-1 зіграють на полі стадіону Колос у Ковалівці в рамках двадцять першого туру української Перм'єр-ліги.

Олег Дулуб, після нічиєї проти харківського Металіста 1925 (1:1), залучив до стартового складу Шестакова та Хобленка до трійки нападу.

Юрій Максимов, на тлі поразки від львівського Руху (0:1), використав із перших хвилин Рубчинського в опорній зоні.

ЛНЗ: Пеньков — Насонов, Муравський, Саліху, Каплієнко — Бар, Рибалка, Яшарі — С. Шестаков, Хобленко, Г. Пасіч.

Запасні: Кучеренко, Дубовий, Наумець, Тищенко, Олійник, Тарасенко, Стасюк, Норенков, Прядун.



Дніпро-1: Волинець — Мірошніченко, Адамюк, Сарапій, Горбунов — Бабенко, Рубчинський — Гуцуляк, Піхальонок, Очеретько — Філіппов.