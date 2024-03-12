Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 21-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють донецький Шахтар та закарпатський Минай.

Донецький Шахтар та закарпатський Минай зіграють на Арені Львів у рамках двадцять першого туру української Прем'єр-ліги.

Маріно Пушич, після перемоги над ковалівським Колосом (3:2), залучив до стартового складу Азарові на лівий фланг оборони, тоді як Кевін зіграє над ним у атаці.

Желько Любенович, на тлі поразки від луганської Зорі (0:2), використав із перших хвилин Скибу в трійці центральних захисників, тоді як Гунічев розташується на вістрі атаки.

Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Азарові — Криськів, Бондаренко — Зубков, Судаков, Кевін — Сікан.

Запасні: Рудько, Барченко, Твардовський, Гочолеішвілі, Педріньйо, Міроші, Швед, Цуканов, Назарина, Траоре, Келсі.



Минай: Кемкін — Дмитрук, Прокопчук, Чуєв, Скиба, Корнійчук — Вітенчук, Петько — Ременяк, Гунічев, Вакула.

Запасні: Бандура, Воробчак, Вашкеба, Нємчанінов, Семотюк, Кораблін, Матюшенко, Попов, Демиденко, Устименко, Кисіль, Тищук.



Гра Шахтар — Минай почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.