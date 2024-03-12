Україна

Підопічні Юрія Мороза розгромили однолітків зі Словаччини.

У заключному матчі відбіркового етапу на Євро-2024 серед команд вікової категорії U-17 збірна України зустрілася з однолітками зі Словаччини та здобула чергову впевнену перемогу.

Підопічні Юрія Мороза відправили у ворота суперника три "сухих" м'ячі: дубль оформив Артем Степанов (Баєр Леверкузен), а ще один м'яч на свій рахунок записав Богдан Редушко (Динамо Київ).

Таким чином, наша збірна U-17 вийшла на Євро-2024 з першого місця в групі без жодної поразки та жодного пропущеного м'яча, забивши за три матчі вісім голів. Раніше українці обіграли Грецію (2:0) та розгромили Швейцарію (3:0).

Чемпіонат Європи U-17 проходитиме з 20 травня до 5 червня 2024 року на Кіпрі за участі 16 збірних. Жеребкування фінального турніру відбудеться 3 квітня в Ая-Напі.

Україна U-17 — Словаччина U-17 3:0 (2:0)

Голи: Степанов, 41, 68, Редушко, 45+1

Україна (U-17): Волошин, Шелекета, Третяк (Рябоконь, 75), Данковський, Стрільчук, Люсін, Драган, Редушко (Озимай, 64), Денисов, Степанов (Халілов, 75), Бондар (Богданов, 64).

Словаччина (U-17): Каланін, Голокси (Мозола, 61), Даніель, Балог, Туранський, Мішяк, Стручка, Влна, Лусале (Полча, 74), Валко (Піра, 74), Немет (Трелло, 46).

Попереджений: Бондар (59).

Склад юнацької збірної України U-17

Воротарі: Олександр Харечко (Рух), Назар Макаренко (Дніпро-1), Ілля Волошин (Реал, Іспанія)

Захисники: Кирило Дігтярь (Металіст), Олексій Рибак, Дем'ян Третяк (обидва — Динамо), Євгеній Рябоконь (Словацко, Чехія), Микита Шелекета, Єгор Данковський (обидва — Шахтар), Дмитро Стрільчук (Баварія, Німеччина)

Півзахисники: Назар Бондар (Рух), Олександр Драган (Аталанта, Італія), Євгеній Гармаш (Шахтар), Богдан Оличенко (Баварія, Німеччина), Володимир Озимай, Павло Люсін, Богдан Редушко (усі — Динамо), Алі Халілов (Дніпро-1)

Нападники: Дмитро Богданов (Динамо, Німеччина), Іван Денисов (Рух), Артем Степанов (Баєр, Німеччина)