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Голкіпер Динамо Київ прокоментував перемогу над Зорею.

У рамках двадцять першого туру української Прем’єр-ліги київське Динамо здобуло перемогу в домашній грі проти луганської Зорі.

Динамо — Зоря 2:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Воротар "біло-синіх" Георгій Бущан після завершення гри поділився власними враженнями від побаченого на полі.

"Вітаю команду та уболівальників з перемогою. Ураховуючи погодні умови, сьогодні був не футбол, а трохи антифутбол. Ми налаштовувались на важку гру й усе робили для перемоги.

На передматчевій розминці поле було у трохи кращому стані. Далі, за ходом гри, трохи підлаштувались під газон та вже грали у свій футбол.

Грати обережніше на такому полі? Ми сьогодні перебуваємо в розташуванні київського Динамо, тому думали лише про перемогу, а про справи збірної подумаємо вже завтра.

Те, що відповідальності від капітанської пов’язки стає більше — це 100%. Але зазначу, що капітанська пов’язка сама "знайшла" мене, тому що хлопці отримали травми. Бажаю їм скорішого одужання, та здоров’я, щоб після павзи, пов’язаної з матчами збірної, вони повернулися до обойми та допомагали нам на полі. Якісь додаткові обов’язки? Ні, все, як і раніше.

Якщо думати про погане, то воно станеться. Тому ми налаштовувалися лише на перемогу, прагнули ззаду зіграти "на нуль". Були впевнені на 100%, що ще заб’ємо.

Повернення Ярмоленка? Насправді, він багато чого додає команді, зокрема сил, впевненості. Коли він виходить, ми знаємо, що є людина, яка може зробити різницю на полі.

Наостанок хотів би подякувати нашим ЗСУ, за те, що дають можливість уболівальникам ходити на матчі. Нам потрібна їхня підтримка, і нам приємно грати для них. Для нас кожна гра — це свято, а з уболівальниками — ще більше.

Кожна перемога додає сили та мотивації працювати кожного дня та покращувати свої якості. Збірна? Та звісно, що заряджені на найближчі матчі. Ми розраховуємо, що нас підтримуватимуть наші вболівальники. У Європі є багато українців, і вони нас палко підтримують. Я буду радий їх бачити на трибунах", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо гостюватиме в закарпатського Миная.