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Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 12 березня 2024 року.

У 21 турі УПЛ-2023/24 Динамо приймало Зорю і здобуло впевнену перемогу з голами Ваната і Попова.

У першій половині зустрічі господарі поля вийшли вперед завдяки голу Ваната. Подвоїти свою перевагу кияни зуміли лише ближче до завершення поєдинку — відзначився Попов. Більше голів у матчі не було, тож фінальний свисток зафіксував здобуття колективом Олександра Шовковського трьох залікових балів.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Динамо — Зоря у 21-му турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Динамо Київ — Зоря 2:0

Голи: Ванат, 30, Попов, 84



Динамо Київ: Бущан — Тимчик (Караваєв, 46), Попов, Михавко, Вівчаренко — Бражко, Шепелєв — Волошин, Шапаренко (Андрієвський, 82), Кабаєв (Діалло, 89) — Ванат



Зоря: Сапутін — Капустян, Джордан, Токар, Рейс — Башич, Жан Клод — Писаренко, Мічін, Долбнєв (Байрук, 90+1) — Ндур (Гільєрме, 79)



Попередження: Шепелєв, Шапаренко