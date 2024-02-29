Україна

Дніпровський клуб вирішив пролонгувати контракт з півзахисником.

Дніпро-1 скористався опцією продовження контракту із півзахисником команди Олексієм Гуцуляком, повідомляє офіційний сайт клубу. Угода діятиме до завершення сезону 2024/2025.

Олексій Гуцуляк перебуває у лавах клубу з літа 2021 року. За цей час він зіграв 66 офіційних матчів, забивши в них 16 голів та віддавши 10 результативних передач.

Нагадаємо, 2024 рік Дніпро-1 розпочав з нічиєї з Минаєм (1:1). До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Дніпро-1 — Минай у матчі 18 туру Української Прем'єр-ліги-2023/24.