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Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 12 березня 2024 року.

У 21 турі УПЛ-2023/24 черкаський ЛНЗ приймав Дніпро-1 і зупинився за крок від можливої звитяги.

Протягом першого тайму зустрічі команди не зуміли порадувати глядачів результативними ударами. По перерві гості вийшли вперед завдяки голу Філіппова, але утримували вони цю перевагу недовго. Відновити паритет у поєдинку вдалося Саліху. Більше голів у матчі не було, тож фінальний свисток зафіксував нічию.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ЛНЗ — Дніпро-1 у 21-му турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

ЛНЗ — Дніпро-1 1:1

Голи: Саліху, 57 — Філіппов, 47



ЛНЗ: Пеньков — Насонов, Муравський, Саліху, Каплієнко — Бар, Рибалка, Яшарі (Олійник, 88) — С. Шестаков (Наумець, 84), Хобленко (Прядун, 83), Г. Пасіч



Дніпро-1: Волинець — Мірошніченко, Адамюк, Сарапій, Горбунов (Мельниченко, 76) — Бабенко, Рубчинський — Гуцуляк, Піхальонок, Очеретько (Гаджиєв, 46) — Філіппов (Ківінда, 65, Баденко, 85)



Попередження: Каплієнко, Рибалка — Гаджиєв