Карпати - Шахтар
13 березня 2024, 20:20
Шахтар зробив анонс товариського поєдинку з Карпатами, який відбудеться у Львові без вболівальників на трибунах.
Контрольний матч між поточним лідером української Прем'єр-ліги та лідером Першої ліги (група А) відбудеться в п’ятницю, 15 березня, на стадіоні "Україна".
Стартовий свисток зустрічі пролунає о 14:00, а передматчева студія розпочнеться за півгодини до матчу.
Зазначається, що слідкувати за подіями матчу Шахтар — Карпати можна буде у відкритому доступі на YouTube-каналах донецького та львівського клубів.