Україна

Лідери УПЛ та Першої ліги А зустрінуться 15 березня у Львові

Шахтар зробив анонс товариського поєдинку з Карпатами, який відбудеться у Львові без вболівальників на трибунах.

Контрольний матч між поточним лідером української Прем'єр-ліги та лідером Першої ліги (група А) відбудеться в п’ятницю, 15 березня, на стадіоні "Україна".

Стартовий свисток зустрічі пролунає о 14:00, а передматчева студія розпочнеться за півгодини до матчу.

Зазначається, що слідкувати за подіями матчу Шахтар — Карпати можна буде у відкритому доступі на YouTube-каналах донецького та львівського клубів.