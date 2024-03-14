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Керманич Руху прокоментував підготовку команди до матчу проти Металіста 1925.

Львівський Рух у двадцять першому турі української Прем’єр-ліги проведе гостьовий матч проти харківського Металіста 1925.

Головний тренер "жовто-чорних" Віталій Пономарьов у інтерв’ю за кілька днів перед грою прокоментував підготовку власних підопічних.

"Після перемог завжди є позитивний настрій, але потрібно якнайшвидше про це забувати та правильно налаштуватись на наступний поєдинок.

Для «Руху» кожен матч важливий, адже це — показник нашого розвитку. Окрім того, необхідно здобувати позитивний результат.

Віктор Скрипник — якісний спеціаліст, адже він — один із найкращих тренерів в українському футболі та очолив амбітну команду, яка ставить перед собою високі цілі.

У Металісті 1925 вистачає сильних гравців. Також команда підсилилася взимку, адже ті ж Денис Гармаш та Владлен Юрченко — досвідчені футболісти, які допоможуть харків’янам стати ще сильнішими. Рух готується до складної гри.

Гру у першому колі проти Металіста 1925, коли ми зіграли з ними внічию, не можна порівнювати з майбутнім матчем, бо зараз це зовсім інша команда. Зокрема, змінився тренерський штаб і команда грає в інший футбол та поступово змінює схему.

Зараз ми аналізуємо гру нашого суперника, виходячи з побаченого в останніх матчах.

Щодо того, що з першою командою Руху тренувались кілька молодих гравців з команди U-19, то ми продовжимо залучати до процесу наших юніорів. Із основою працюватимуть футболісти Руху U-19, Руху-2 та вихованці Академії — це той вектор на розвиток наших гравців, який обрав клуб.

Звісно, вони ще грають на юнацькому рівні, який відрізняється від наших вимог, бо дорослий футбол має більші та серйозніші навантаження. Але хлопці мають хороший потенціал і будуть прогресувати.

У нас не повинно бути ситуації, що хтось із гравців випав через травму чи дискваліфікацію та є незамінним. Тож ми підбираємо футболістів, які могли б замінити один одного.

Це також важливо і для конкуренції, аби молодий гравець зростав у футбольному плані та міг боротись за місце у складі", — заявив український фахівець.

Матч Металіст 1925 — Рух відбудеться 16 березня, о 13:00.