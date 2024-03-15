Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку двадцять першого туру чемпіонату України, який відбудеться 15 березня та розпочнеться о 18:00.

У рамках 21-го туру української Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Олександрiєю та Ворсклою, яке пройде на домашньому стадіоні перших.

Олександрія — Ворскла

П'ятниця, 15 березня, 18:00. Стадіон "Ніка", Олександрія. Пряма трансляція на УПЛ ТБ

Найголовніше завдання, яке спільними зусиллями мають вирішити тренер, президент, новий спортивний директор і взагалі всі, хто відповідає за рішення в Олександрії: у жодному разі не випускати у стартовому складі Івана Калюжного.

Йому знову не можна грати – цього разу через простий перебір карток. У трьох матчах цього сезону за Олександрію опорник отримав одну жовту, але у восьми матчах за ЛНЗ – ще три. Разом чотири, заслужений матч “відпочинку” – і я сподіваюся, що у клубі хтось відстежує попередження гравців ще й за попередні клуби, щоб знову не отримати 0:3.

А так, грають дві команди, які розпочали 2024 рік дуже непоганою грою. Ворскла виборола шість очок, Олександрія – чотири, але... Над тією самою технічною поразкою можна сміятися, клуб це цілком заслужив, але Шахтар, чемпіона країни, команда Ротаня стримала впевненіше, ніж Кривбас і Колос. На полі Олександрія награла на п'ять пунктів, хоча зустрічалася із золотим та бронзовим призерами минулого сезону. Відразу видно, що грають дві команди, які розіграли все в тому ж минулому сезоні п'яте місце – а не ті острівці зневіри, які ми бачили восени.

Зараз це дві класні, хай і досить оборонні команди. Олександрія саме на футбольному полі закінчила три матчі із сумарним рахунком 2:1, Ворскла – з 3:2. І в такій ситуації найважливішим чинником є саме дискваліфікація Калюжного. Знову ж таки: можна сміятися з його кейсу, але саме на футбольному полі Іван дуже гарний – навіть потрапляв у кандидати на гравця туру, після чого його поспішно видаляли зі списку. У полтавців яскравих гравців в атаці багато, і без опорника, який за півмісяця в Олександрії встиг стати ключовим, це позначиться.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

400-й гостьовий матч Ворскли в УПЛ, в якому полтавчани можуть 100-й раз зіграти внічию.

Олександрія може зазнати 130-ї поразки в Чемпіонатах.

Гостьова безнічийна серія Ворскли триває 4 гри: 3 перемоги та поразка.

Олександрія на своєму полі не пропускає голів в Чемпіонаті впродовж 315-ти хвилин.

Олександрія в попередніх 14-ти домашніх матчах УПЛ більше одного голу за матч не забивала.

15-й гол в УПЛ може забити Сергій Мякушко (Ворскла), 10-й — Євгеній Смирний (Олександрія).

Олександрія при Руслану Ротаню може здобути 10-ту перемогу у всіх турнірах.

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