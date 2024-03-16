Football.ua представляє прев'ю поєдинку двадцять першого туру чемпіонату України, який відбудеться 16 березня та розпочнеться о 18:00.
Важке тренування / Фото: ФК Кривбас
16 березня 2024, 07:45
У рамках 21-го туру української Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Кривбасом та Колосом, яке пройде на домашньому стадіоні криворiзької команди.
КРИВБАС — КОЛОС
СУБОТА, 16 БЕРЕЗНЯ, 18:00. ГІРНИК, КРИВИЙ РІГ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ
Поки Полісся і навіть Дніпро-1 стають дедалі умовнішими учасниками чемпіонських перегонів, Кривбас продовжує штампувати сухі перемоги над андердогами та тримати темп грандів. Програти Шахтарю не страшно, страшно саме регулярно допускати осічки – а команда Вернидуба від ЛНЗ та Оболоні навіть не пропустила жодного разу, взявши з ними шість очок.
Сьогоднішній матч має показати, наскільки Кривбас готовий боротися за титул. Колос не просто гарний, а виключно гарний у грі біля своїх воріт. Фесюн, судячи з інсайдів, переходить до Шахтаря – але він лише вишенька на торті найпотужнішої оборони команди з Ковалівки. У Колоса класна пара центрбеків Бондаренко — Бурда, Вишняк до краю насичує опорну зону – і такій команді ідеально підійшов двометровий Паулаускас. Форвард класно бореться за м'ячі (буквально минулого туру так зробив гольовий пас у грі з Шахтарем) і таким чином стає першою лінією оборони – при цьому, повторюся, будучи форвардом.
Якщо Кривбас зможе пробити ще й цю броню, при цьому не пропустивши більше, він, на мій погляд, стане навіть фаворитом на тлі того ж таки Дніпра-1 у чемпіонських перегонах. Вернидуб, на відміну від Максимова, приводив раніше свою команду до чемпіонства, склад у “президентського” клубу явно глибший – і, якщо Кривбас продемонструє різноманітність в атаці, достатньо для “пересічних” перемог, жодні програші Шахтарю та Динамо не завадять йому доїхати до медалей.
ЦІКАВІ ФАКТИ ВІД УПЛ
Кривбас може забити 700-й гол в УПЛ (ще 4 м’ячі).
Гольова серія Кривбаса в Чемпіонаті триває 6 ігор – 11 голів.
Безнічийна гостьова серія Колоса в УПЛ триває 3 гри: перемога та 2 поразки.
270-й тренерський матч в УПЛ Юрія Вернидуба біля керма різних клубів.
Підопічні Юрія Вернидуба з різних клубів УПЛ можуть у всіх турнірах здобути 130-ту перемогу, зазнати 110-ї поразки або 80-й раз зіграти внічию.
Колос при Ярославу Вишняку може здобути 20-у перемогу в УПЛ.
35-й гол в УПЛ може забити Андрій Тотовицький, 20-й — Павло Оріховський (обидва — Колос).
20-й «сухий» матч в УПЛ може провести Андрій Кліщук (Кривбас).
ОЧНІ ЗУСТРІЧІ
ФОТО: СКРІНШОТ
ПОТОЧНА ФОРМА
ФОТО: СКРІНШОТ
ФОТО: СКРІНШОТ
прогноз 1:0