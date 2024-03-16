Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку двадцять першого туру чемпіонату України, який відбудеться 16 березня та розпочнеться о 15:30.

У рамках 21-го туру української Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Оболонню та Полiссям, яке пройде на домашньому стадіоні київської команди.

Субота, 16 березня, 15:30. Стадіон “Оболонь-Арена”. Пряма трансляція на УПЛ.ТБ

У Києві зустрічаються дві команди, яким програвати більше просто не можна.

Полісся, звичайно, зразково-показово покотилося під укіс після травми Макуана. Домашні програші ЛНЗ та Олександрії, відставка Калiтвiнцева, повне нерозуміння, що далі – це не те, заради чого Буткевич вкладав у житомирську команду мільйони. З іншого боку, нічого не втрачено: для виходу до єврокубків достатньо обійти Рух, який теж не виглядає машиною для штампування перемог.

Відставка Калiтвiнцева дозволила знову вийти під світло софітів одному з найзаслуженіших шанованих футболістів ЧУкра дев'яностих та нульових. Сергій Шищенко – найкращий бомбардир в історії донецького Металурга, найкращий бомбардир чемпіонату-01/02, єдиний футболіст в історії вищої ліги, якому вдавалося оформити хет-трик у двох матчах поспіль – після завершення ігроцької кар'єри сильно втратив упізнаваність. Він тренував у нижчих лігах, зокрема у Поліссі – але після приходу до клубу Буткевича пішов на другі ролі. Спочатку був помічником Калiтвiнцева, але після того, як Максимов із Звягеля, фактичного фарма Полісся, пішов у Дніпро-1, зайняв його місце.

Сьогодні Шищенко знову в центрі уваги, має час до кінця сезону. Він навіть поділився одкровенням, що перед ним поставили завдання виграти Кубок України – але спочатку треба обіграти Оболонь. “Пивовари” весь сезон радують структурою гри, але взагалі їхня переможна серія розтягнулася не дев'ять ігор – найдовша в лізі.

Відповідно, ставки дуже високі для обох сторін. Якщо Шищенко хоче залишитися на Поліссі надовго, він має обігравати Оболонь. Якщо він не виграватиме таких матчів, може і до кінця сезону не доопрацювати. Але й Оболоні більше не можна програвати: конкуренти зовсім близько.

ЦІКАВІ ФАКТИ ВІД УПЛ 20-й матч Оболоні в УПЛ, в тому числі 10-й домашній. Безвиграшна серія Оболоні триває в Чемпіонаті 9 ігор: 3 нічиї та 6 поразок. Гравці Оболоні не забивають голів впродовж 196-ти хвилин. Полісся може здобути 10-ту перемогу в УПЛ. Безвиграшна серія Полісся в Чемпіонаті триває 6 ігор: 4 нічиї та 2 поразки. Пропускна серія Полісся в УПЛ триває 5 ігор – 6 голів. Різні клуби Юрія Калітвінцева можуть здобути 20-ту вікторію у всіх турнірах.

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