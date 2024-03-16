Україна

Півзахисник Шахтаря прокоментував товариський матч проти Карпат.

Напередодні донецький Шахтар зіграв унічию проти львівський Карпат у товариській грі на стадіоні Україна.

Карпати — Шахтар 2:2 Відео голів та огляд товариського матчу

Півзахисник "гірників" Віктор Цуканов після завершення гри прокоментував виступ команди.

"У першу чергу, це був товариський матч, але ми грали його, як і в офіційних матчах, сконцентровано та із завданням здобути перемогу та показати свій футбол. Але вдалось це зробити тільки після першого пропущеного м’яча.

Ці матчі потрібні, у першу чергу, для тих, хто менше грає за ходом сезону, аби не втрачати інтенсивність.

Карпати наразі заслуговують на підвищення в класі. Це дуже гарна команда. Вони грають у доволі стандартний футбол, але все одно перемагають усіх у Першій лізі, тому й у Вищій лізі їм буде легко адаптуватись.

Перший гол? Це повна імпровізація. Футбол — це взагалі повна імпровізація, бо мало що вдається напрацювати заздалегідь, а потім ще й показати на полі. Лассіна Траоре, як мені здається, ще перебуває не в оптимальній формі, але він демонструє високий рівень майстерності. Ще пара тижнів і він буде в оптимальному стані.

Я вже адаптувався в "дорослій" команді, тож мені тут комфортно. Але я розумію, що ще молодий, тож треба багато чого доводити.

У чемпіонаті ми наразі лідируємо, але ще багато чого попереду. У Динамо є ігри в запасі, але й у нас вони також є, тож нічого не вирішено.

Зараз я поїду до збірної U-19, там у нас буде три гри: Литва, Північна Македонія та Словенія (чи Словаччина). Шанси? Дуже не погані, але виходить далі тільки перше місце. Усе в наших руках", — заявив український виконавець.

Наступний матч донецький Шахтар проведе наприкінці березня проти одеського Чорноморця.