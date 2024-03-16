Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 16 березня 2024 року.

У рамках 21-го туру української Прем'єр-ліги харківський Металіст 1925 зазнав розгромної поразки від львівського Руху.

Львівська команда фактично вирішила долю протистояння на свою користь ще в першому таймі, а вилучення Романа на 50-ій хвилині не завадило зберегти переможний результат — 1:4.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Металіст 1925 — Рух у матчі 21-го туру української Прем'єр-ліги-2023/24:

Металіст 1925 — Рух 1:4

Голи: Імереков, 84 - Плюман, 18, 36, Квасниця, 20 Підгурський, 34

Металіст 1925: Проценко (Мозіль, 52) — Капінус (Жичиков, 81), Червак, Імереков, Фарина — Габелок — Моура (Русин, 58), Гармаш, Юрченко, Бичек (Борячук, 59) — Юсов (Фрімпонг Овусу, 82)

Рух: Ледвій — Сич, Дідик, Слюбик, Роман — Підгурський (Холод, 61) — Плюман (Руніч, 60), Пастух, Бренер де Паула (Лях, 51), Квасниця (Теслюк, 90) — Карабін (Федор, 90)

Попередження: Мозіль, Червак — Підгурський, Плюман

Вилучення: Роман, 50 (Рух)