Україна

Команда Сергія Шищенка розпочала перший матч за нового керманича вилученням на другій хвилині, після чого так і не повернулась до тями.

Двадцять перший тур української Прем’єр-ліги вийшов доволі розтягнутим на часовому проміжку, хоча й велика кількість матчів у ньому все одно припадала на суботу. І в цей день дійсно було, за чим поспостерігати, нехай і найбільш імениті команди країни вже встигли провести свої матчі ще у вівторок.

Проте залишались ще й претенденти на потрапляння до єврокубків на наступний сезон, хоча ще буквально кілька тижнів тому ми прогнозували тому ж житомирському Поліссю взагалі участь у чемпіонських баталіях на вершині турнірної таблиці. Але, здається, це було вже настільки давно, а останні виступи "вовків" настільки були невпевненими, що на гостьовий матч проти київської Оболоні в звітній день вони виходили взагалі з новим тренером. А ми, у свою чергу, знайомились із Сергієм Шищенком.

Матчі УПЛ можуть починатись, скажімо так, по-різному. Але щоб саме таким чином, як звітного дня на Оболонь-Арені, то вже трохи виходить за межі розуміння. Господарі почали активно пресингувати від самого початку, і вже на другій хвилині Танковський помилився з передачу з лівого флангу оборони назад під тиском, подарувавши м’яч Прокопенку. Того міг зупинити тільки Чоботенко, але вийшло так, що його просто підставили під вилучення.

Що робити за такого початку гри команді, яка начебто вважалась фаворитом? Незрозуміло. Тоді як у Оболоні перед очима був лише один напрямок — уперед до атаки, і зрештою це зіграло на користь киян. На 10 хвилині карколомним дальнім пострілом із лівого флангу в протилежну дев’ятку Черненко завдав потужного удару по амбіціях "вовків". Ну й на гол туру став один із претендентів, само собою.

І якби вже кілька миттєвостей після цього удар головою від Краснопіра на завершення подачі з правого флангу таки досяг своєї мети, а не влучив у дальню стійку, то матч можна було б закривати вже після завершення стартової чверті ігрової години. Однак ні — Оболонь тоді не забила, а потім усе ж таки вирішила притримати коней та не форсувати події, бо навіть за таких умов суперники все ще залишались небезпечними.

Полісся й справді непогано тримало м’яч до перерви, але ця відсутність одного виконавця в їхньому складі була дуже помітною. Просто не вистачало потужності попереду, тому "пивовари" відносно спокійно стримували тиск, а спростити гру до рівня флангових подач у напрямку Будківського тоді просто не вдавалось. Для цього треба було закріпитись на чужій половині, а як це ти будеш робити, якщо попереду завжди на одного суперника більше?

І при цьому на другий тайм зі свіжим футболістом у складі виходили саме господарі поля. А що потім почалось — та то краще взагалі нічого не казати. Жодного натяку на футбол, бо гравці почали просто бити один одного по будь-якій досяжній ділянці тіла, тож арбітр міг бігати одразу з попередженням у руках та не ховати його в кишеню. Як за таких умов ми не побачили ще одне вилучення? Самі, якщо чесно, не зрозуміли.

Як не зрозуміли й концепції від обох команд на другу половину матчу. Поліссю треба було відіграватись, але нічого для цього житомиряни не зробили. Було лише одне цікаве закидання до штрафного в напрямку Будківського, але той із дуже гострого кута зльоту влучити у ворота шансів мав обмаль. А ще один момент для гостей ледь не подарував Кичак уже на останніх хвилинах, коли просто влупив м’ячем у новачка "вовків" Луїфера за межами штрафного, після чого всі присутні спостерігали за тим, як м’яч повільно котиться повз праву стійку порожніх воріт.

Падіння Кравченка? Там навіть VAR не побачив контакту Османа першим до ноги суперника, тож і ми тим паче розібратись не змогли б із наявних ракурсів. І все. Більше нічого команди Шищенка не створила, тоді як суперники просто втримували результат.

У наступному турі київська Оболонь прийматиме донецький Шахтар, тоді як житомирське Полісся вдома гратиме проти одеського Чорноморця.



Оболонь — Полісся 1:0

Гол: Черненко, 10



Оболонь: Кичак — Грисьо (Лук’янчук, 75), Приймак, Дубко, Осман — Мединський, Черненко (Запорожець, 75), Мороз (Косовський, 46), Прокопенко — Слободян (Суханов, 63), Краснопір (Тарануха, 62).



Полісся: Бойко — Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Михайліченко — Танковський, Крушинський (Кушніренко, 68) — Козак (Луїфер, 68), Фортюне (Ндукве, 69), Назаренко (Кравець, 5) — Будківський (Мустафаєв, 75).



Попередження: Прокопенко, Черненко, Дубко, Грисьо, Приймак, Мединський — Козак, Танковський, Михайліченко, Фортюне.

На 2-й хвилині був вилучений Сергій Чоботенко (Полісся) (грубе порушення).