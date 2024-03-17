НЕДIЛЯ, 17 БЕРЕЗНЯ, 13:00. "ЧОРНОМОРЕЦЬ", ОДЕСА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Останній перед перервою на збірні матч УПЛ зіграють дві команди, настрої яких далекі від райдужних.

Чорноморець, по-перше, просто одеська команда, яку не можуть не торкнутися жахи останніх терактів. Про жодних уболівальників на трибунах сьогодні й не йдеться: на жаль, атаки по цивільних об'єктах Одеси не припиняються... Але, крім цього, і команда почала 2024 рік максимально депресивно.

Команда Григорчука набрала одне очко, а повинна була набрати нуль: з Оболонню просто пощастило. Атакуючий ресурс Чорноморця дуже обмежений, а на сувору гру в обороні, гадаю, і сам Григорчук не розраховував. При цьому, як на зло, підводити почала та ланка, яка так сильно тішила в першій частині сезону: воротар Варакута грає невпевнено. Здається, що Генінсон, коли йшов у Колос, розумів, що перспектив там більше...

Верес, звичайно, минулого туру досяг успіху, відібрав очки у Динамо. Але, вибачте, він і в Шахтаря цього сезону бали відбирав, і це абсолютно не заважає йому йти в зоні вильоту. Атака у рівнян дуже посередня, і саме перемогти на рівні УПЛ хоч когось їм складно.

Немає сумнівів, що на виїзді навіть із кризовим Чорноморцем Верес піде в оборону. Зменшує його шанси дискваліфікація Жуліо Сезара: захисник, який приїхав до Чорноморця з ФК “Борнео” (і це не якийсь дотепний неймінг: він реально грав в Індонезії!), у десяти матчах на рівні УПЛ упіймав чотири жовті. Але, у будь-якому разі, для команди, яка за сезон жодного разу не перемогла на виїзді, нічия в Одесі буде чудовим результатом. Верес оборонятиметься – питання, чи знайдеться у Григорчука достатньо ресурсів, щоб зламати усі шари рівненської оборони.