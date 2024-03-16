Україна

Команда Юрія Вернидуба дотиснула дуже непоступливого суперника на останніх секундах компенсованого часу.

Прикра поразка від донецького Шахтаря двома тижнями раніше (2:5) рівно нічого не означала для криворізького Кривбасу в плані амбіцій команди й надалі боротись за чемпіонський титул. Проте випробувань на плечі футболістів Юрія Вернидуба за ходом поточного сезону звалиться ще чимало, і одне з таких мало б відбуватись у рамках двадцять першого туру української Прем’єр-ліги.

Надвечір у суботу до Кривого Рогу завітала одна з найбільш непоступливих команд національної першості — ковалівський Колос, щодо якого є одна дуже красномовна характеристика. Не було межі здивуванню досвідчених фанатів УПЛ минулими вихідними, коли гра за участі "колосків", проти того самого Шахтаря, завершилась із просто величезною, як для футболістів Ярослава Вишняка, кількістю голів (2:3). І при цьому ковалівці й досі залишали за собою звання найкращої оборони ліги, перебуваючи посередині турнірної таблиці.

Цікавою, насиченою на події, проте без гольовою вийшла перша половина нашої гри. Спроба Кривбасу захопити ініціативу на старті завершилась ударом від Луньова на п’ятій хвилині з лівого флангу штрафного повз дальню стійку, і на цьому на тривалий час ми забули про гольові моменти. Бо це — Колос, тож із сценарієм гри все більш-менш має бути зрозуміло досвідченому вболівальнику.

Команда Вишняка наче й не особливо намагалась сушити гру, проте все одно її повільний футбол не дозволяв ні атаках господарів просуватись до воріт, ні власне гостях претендувати на щось більше, аніж періодичне володіння м’ячем. Але рух постійно відбувався й у грі було мінімум вимушених та невимушених затримок, тож цілком аргументованим виглядало рішення головного арбітра Ярослава Козика нічого не компенсувати командам до настання перерви.

На другий тайм команда Вернидуба вийшла одразу з подвійною заміною, тоді як суперники вийшли й надалі грати в свій специфічний футбол. Неприглядний, негострий і все в тому ж дусі. Але робочий, а проти цього Кривбасу, як виявилось, ще й цілком небезнадійний. Господарі відверто страждали після перерви, але це в підсумку того вартувало.

Моменти на ворота "колосків" посипались уже на останніх хвилинах, коли вони й не намагались іти вперед, а суперники натомість грали взагалі без огляду на власні ворота. І тут просто дива відсутності реалізації на рівному місці вирішив продемонструвати Кожушко, якому фактично під гол віддавав на 87 хвилині до лівого флангу штрафного Соса. А ще ми пригадуємо одразу два моменти в Задераки, тож так, господарі явно ризикували залишитись із порожніми руками.

Але не залишились. Уже за ходом останньої атаки Бізімана зважився на дальній постріл із зони перед штрафним у лівий нижній кут і не прогадав. М’яч пролетів повз скупчення гравців перед штрафним, тому Фесюн просто не мав шансів на нього зреагувати. А далі сльози лили що одні, що інші — із протилежних міркувань, певна річ.

У наступному турі криворізький Кривбас гостюватиме в рівненського Вересу, тоді як ковалівський Колос прийматиме дніпровський Дніпро-1.— Колос 1:0Бізімана, 90+5Кліщук — Бандейра (Понєдєльнік, 46), Бескоровайний, Стецьков, Дібанго — Бізімана, Іліч (Вакулко, 46) — Д. Кузик (Задерака, 64), Соса — Прінс (Кожушко, 72), Луньов (Хомченовський, 64).Фесюн — Лучкевич, Бондаренко, Бурда, Цуріков — Ільїн (Криворучко, 85), Богданов (Гусол, 85), Демченко (Рангел, 72), Оріховський, Топалов — Паулаускас (Безборолько, 82).Попередження: Бізімана, Понєдєльнік — Цуріков, Демченко, Паулаускас, Лучкевич, Рангел