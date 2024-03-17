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Чорноморець — Верес 0:1
Гол: Мрвальєвич, 6

Чорноморець: Варакута — Єрмаков, Салюк, Гучек, Брагару — Кузик (Ієде, 76), Васильєв, Авагімян (Зе, 85) — Бойчук, Бадібанга, Штогрін.

Верес: Паст — Морозко, Кучеренко, Вовченко, Гакман — Дахновський (Шарай, 58), Банада (Кльоц, 83), Кучеров, Шастал — Яго (Гайдучик, 58) — Мрвальєвич (Шестаков, 84).

Попередження: Салюк — Банада, Шарай