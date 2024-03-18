Україна

Вихованець кіровоградської школи футболу готується до дебюту на міжнародному рівні.

Атакувальний півзахисник житомирського Полісся Еміль Мустафаєв народився в тоді ще місті Кіровоград та з часом пройшов підготовку в кількох місцевих ДЮСШ та опинився в академії Олександрії.

Дебютним сезоном на рівні "дорослого" футболу для 22-річного виконавця стала кампанія-2021/22, яку було передчасно завершено через початок повномасштабного вторгнення.

Однак при цьому Мустафаєв має азербайджанське коріння й саме в складі молодіжної збірної цієї країни проводив свої перші матчі на міжнародному рівні.

Як наслідок, гравець пов’язав своє майбутнє з головною командою Азербайджану й напередодні Полісся оголосило про його дебютний виклик до табору "трикольорових".

Колектив Джанні Де Б’язі має провести дві товариські гри під час березневої міжнародної павзи — проти Монголії (22 березня) та Болгарії (25 березня) відповідно.

У цьому сезоні на рахунку Еміля 13 матчів, один гол та дві гольові передачі.