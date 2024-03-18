Вихованець кіровоградської школи футболу готується до дебюту на міжнародному рівні.
Еміль Мустафаєв, фото ФК Полісся Житомир
18 березня 2024, 12:40
Атакувальний півзахисник житомирського Полісся Еміль Мустафаєв народився в тоді ще місті Кіровоград та з часом пройшов підготовку в кількох місцевих ДЮСШ та опинився в академії Олександрії.
Дебютним сезоном на рівні "дорослого" футболу для 22-річного виконавця стала кампанія-2021/22, яку було передчасно завершено через початок повномасштабного вторгнення.
Однак при цьому Мустафаєв має азербайджанське коріння й саме в складі молодіжної збірної цієї країни проводив свої перші матчі на міжнародному рівні.
Як наслідок, гравець пов’язав своє майбутнє з головною командою Азербайджану й напередодні Полісся оголосило про його дебютний виклик до табору "трикольорових".
Колектив Джанні Де Б’язі має провести дві товариські гри під час березневої міжнародної павзи — проти Монголії (22 березня) та Болгарії (25 березня) відповідно.
У цьому сезоні на рахунку Еміля 13 матчів, один гол та дві гольові передачі.