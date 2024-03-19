Україна

Раніше ці три гравці відновлювалися після травм.

СК Дніпро-1 на своєму офіційному сайті оголосив про поновлення тренувального процесу першої команди після низки вихідних.

Як повідомляє пресслужба дніпрян, атакуючий півзахисник Богдан Лєднєв, крайній хавбек Володимир Танчик та центральний захисник Олег Горін повернулися до занять у загальній групі.

Раніше ці футболісти не тренувалися з командою, оскільки відновлювалися після трав.

Також відзначається, що через відсутність збірників у першому після паузи тренуванні брали участь 15 гравців Дніпра-1.