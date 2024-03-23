Україна

"Кейс Мудрика" працює?

Півзахисник донцького Шахтаря та збірної України Георгій Судаков влітку може бути проданий тільки за великі гроші. Про це повідомляє італійський інсайдер Ніколо Скіра.

"Судаков — сильний гравець, його ціна різко зростає. У січні 40 млн. євро не вистачило, щоб його підписати, він продовжив контракт із сумою відступних у розмірі 150 млн. євро. Влітку знадобиться не менше 80-90 млн. євро.

Судаков зараз перебуває у центрі уваги багатьох топ-клубів. Наполі намагався підписати його у січні, але не вдалося. У червні його буде важко придбати.

Я говорив про Судакова з Луческу, він розповів мені про нього чудові речі. Це класичний атакуючий півзахисник, який може зашкодити будь-якому супернику", - наводить слова Скіри Tuttomercatoweb.