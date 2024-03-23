Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 23 березня 2024 року.

У рамках перенесеного матчу 17 туру УПЛ-2023/24 ЛНЗ приймав Минай і не зумів зачепитися за залікові бали.

Відкрити рахунок у поєдинку вдалося Корабліну. Устименко у другій половині зустрічі подвоїв перевагу гостей. Господарі поля зуміли відповісти своїм голом лише у компенсований час – відзначився Бар. Фінальний свисток зафіксував здобуття колективом Желько Любеновича трьох очок.

До вашої уваги відео найкращих моментів перенесеного матчу ЛНЗ — Минай у 17 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

ЛНЗ — Минай 1:2

Голи: Бар, 90+3 — Кораблін, 33, Устименко, 59



ЛНЗ: Пеньков — Насонов, Ковальов, Саліху (Норенков, 46), Каплієнко — Бар, Рибалка (Хобленко, 52), Яшарі — С. Шестаков (Наумець, 46), Молло, Г. Пасіч (Ейнел, 46).



Минай: Кемкін — Кисіль (Дмитрук, 66), Скиба, Прокопчук, Чуєв — Вітенчук (Семотюк, 55), Кораблін (Вашкеба, 76), Петько — Ременяк (Корнійчук, 46), Устименко (Попов, 76), Вакула.



Попередження: Рибалка, Норенков, Ковальов