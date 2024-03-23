Україна

Керманич Минаю висловився щодо поєдинку з ЛНЗ.

Головний тренер Минаю Желько Любенович прокоментував результат перенесеного матчу 17 туру УПЛ проти ЛНЗ, передає офіційний сайт закарпатського клубу.

ЛНЗ — Минай 1:2 Відео голів та огляд матчу 23.03.2024

Сербський спеціаліст присвятив звитягу над черкаським клубом півзахиснику команди Назарію Воробчаку та зазначив, що його підопічні під час гри виконали все, що мали б.

"Воробчак декілька днів тому переніс операцію на коліні та в якого 22-го числа було день народження. Вітаємо його таким чином з іменинами. Також сьогодні день народження у мого брата та сина – таке велике свято вийшло.

Що стосується гри, футболісти виконали все, що від них вимагається та заслужили на перемогу. Це був той футбол, який наш тренерський штаб хоче бачити. До такого футболу ми прагнемо. Будемо робити все, щоб так і продовжувати.

Дуже радий, що Кораблін та Устименко забили – їх перші голи за Минай. Дуже радий за Устименка – він давно не забивав. Я, до речі, перед грою жартував, що саме Денис сьогодні відзначиться – так і сталося. Кораблін молодий та талановитий. Багато виконує робити і добре, що йому вдалось забити. Ця команда продемонструвала, що вона заслуговує на більше", — заявив Любенович.

Нагадаємо, Минаю вдалося втримати звитягу над ЛНЗ у перенесеному матчі 17 туру УПЛ.